OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal suscite toujours des interrogations

Si sa situation sportive s'éclaire à Lyon, Rachid Ghezzal n'a toujours pas prolongé son contrat qui arrive à échéance. Pour l'OL, le temps presse mais il n'est pas encore compté.

Depuis le début de la saison en Ligue 1, l'international algérien n'a pas encore joué l'équivalent de deux matchs (171 minutes). La faute à quelques tensions dans les discussions autour de sa prolongation de contrat puis à une blessure plus sérieuse que prévue aux adducteurs. La faute, également, à l'abandon récent du 4-3-3 dans lequel il s'était révélé la saison dernière. Titularisé une fois, remplaçant pour les quatre autres, l'international algérien s'est réellement signalé pour la première fois lors du succès face à Saint-Étienne (2-0), grâce à un but somptueux et une complicité technique évidente avec Nabil Fekir.



«Je donnerai tout pour la sélection»

Très apprécié par Bruno Genesio, le gaucher de l'OL pourrait rapidement grimper dans la hiérarchie des attaquants lyonnais. Avec le retour d'Alexandre Lacazette, la méforme de Mathieu Valbuena et les dernières prestations défensives peu convaincantes en 3-5-1-1, le technicien pourrait choisir de revenir à un système de jeu plus classique pour favoriser son retour. Mais au-delà de la problématique sportive que peut poser un retour en grâce de «Rachon», l'OL devra aussi résoudre le casse-tête de sa prolongation qui l'occupe depuis des mois. «Je pense qu'on est tout proche d'un aboutissement», confiait Jean-Michel Aulas après la victoire face à Saint-Étienne. Une affirmation confirmée avec plus de retenue par Rachid Ghezzal qui sait bien qu'en coulisses les choses restent un peu plus compliquées. Même après s'être rapproché des attentes initiales de son joueur, le président lyonnais n'a pas totalement convaincu.

En ajoutant plusieurs clauses et conditions sportives (nombre de titularisations avec Lyon, nombre de sélections et titularisations avec l'Algérie) pour l'échelonnage du salaire proposé sur la base d'un contrat de trois ans, Lyon n'a pas définitivement refermé la porte à un départ. À la fin de l'été, la proposition de salaire d'Everton (400.000 euros mensuels, Ndlr) a redistribué les cartes dans les négociations avec l'OL, en renforçant le jeu du clan Ghezzal. Les Toffees, toujours intéressés, se sont d'ailleurs positionnés pour recruter le joueur libre avec une prime à la signature défiant toute concurrence. D'autres clubs autrement plus prestigieux sont également entrés en contact avec les représentants du joueur qui ont même entre les mains une proposition ferme d'un grand d'Espagne.

Priorité à Lyon

Malgré cela, Rachid Ghezzal donne toujours la priorité à son club formateur. «Rachid est très attaché à Lyon, il y est depuis ses 11 ans, il ne veut pas partir sur un goût d'inachevé», confie un proche du dossier. Mais jusqu'à quand? En janvier, l'international algérien sera libre de s'engager avec le club de son choix. Les intérêts extérieurs qui s'accumulent et la puissance financière des courtisans réduisent de plus en plus la marge de manoeuvre des Rhodaniens. Alors que la double confrontation face à la Juventus Turin pointe le bout du nez (avec toutes les conséquences sportives qui pourraient en résulter) les choses s'accélèrent irrémédiablement pour l'OL. Et le temps va vite filer.

In Goal.com.