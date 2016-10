RALLYE INTERNATIONAL D'ALGÉRIE Ould Ali appelle à s'unir pour réussir la 2e édition

Les directions de la jeunesse et des sports concernées par le passage du 2e Rallye automobile d'Algérie «Challenge sahari international» sont appelées à réunir toutes les conditions pour la réussite de cette manifestation sportive, a indiqué avant-hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.«L'apport des wilayas dans l'accompagnement des grands rendez-vous sportifs conforte le retour de l'Algérie sur la scène internationale sportive à travers notamment, l'organisation d'évènements inscrits au calendrier des Fédérations internationales», a souligné M. Ould Ali qui a présidé avant-hier une réunion de la Commission nationale de préparation et d'organisation des manifestations sportives internationales. Cette réunion a porté sur l'état d'avancement des préparatifs du 2e Rallye d'Algérie «Challenge sahari international», prévu du 1er au 6 novembre, et du Concours international de saut d'obstacles (équitation), prévu en deux week-ends (26-29 octobre et 2-5 novembre), en présence des représentants des deux Fédérations concernées, selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. M. Ould Ali a insisté aussi sur la «disponibilité permanente» de l'ensemble des membres des divers secteurs concernés pour la réussite de ces deux évènements internationaux.Le ministre a saisi cette occasion pour féliciter le pilote algérien Omar Megari pour la troisième place décrochée au Trophée international de handikart 2, disputé récemment en France.