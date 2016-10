LIGUE 1 MOBILIS - 7E JOURNÉE:JS KABYLIE-MO BÉJAÏA (AUJOURD'HUI-17H) Un derby palpitant

Par Boualem CHOUALI -

Les joueurs des deux clubs affichent une grande détermination à réaliser une bonne performance.

Le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou arbitrera, aujourd'hui à partir de 17h, le septième derby kabyle entre la JS Kabylie et le MO Béjaïa, comptant pour la 7ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis dans sa nouvelle saison 2016-2017. Une rencontre qui s'annonce importante pour les deux équipes. Le faux pas est désormais interdit pour les deux équipes. D'un côté les Kabyles du Djurdjura, en mauvaise posture, veulent gagner ce derby pour repartir du bon pied et de l'autre côté, les Kabyles de la Soummam, en difficulté en cette entame de l'exercice, veulent confirmer leur victoire arrachée face au CRB en match de retard. les Béjaouis qui ont repris le chemin des entraînements le mardi dernier veulent améliorer leur classement et prendre un ascendant psychologique pour la finale de la coupe de la CAF, prévue le 29 octobre prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Idem pour les capés de Mouassa qui ne veulent surtout pas rater l'occasion de jouer à domicile pour glaner les trois points de la victoire faute de quoi le doute s'installera dans la maison des Canaris. Les joueurs des deux clubs affichent une grande détermination à réaliser une bonne performance. Les deux staffs techniques profitent des séances d'entraînements pour procéder aux derniers réglages et trouver les mécanismes nécessaires pour cette rencontre. C'est dire que la rencontre s'annonce palpitante entre les deux clubs frères de la haute et de la basse kabylie. le coach Nacer Sendjak qui connaît bien la maison des Vert et Jaune, pour l'avoir déjà entraînée et ayant gagné la coupe de la CAF avec le club phare de la kabylie, mise sur une bonne réaction et un meilleur résultat possible pour confirmer le dernier succès arraché devant le CRB et surtout aborder le prochain match contre le MCA dans les meilleures conditions psychologiques possibles avant la fameuse finale aller de la coupe de la CAF. De son côté, le coach Mouassa, fragilisé par les contre-performances à domicile, veut profiter de ce derby pour enregistrer sa première victoire à domicile, devant le rival kabyle de surcroît. En termes d'effectifs, si la JSK sera amoindrie par son capitaine Ali Rial, l'effectif du MOB sera amoindri par l'absence de pas moins de trois joueurs pour blessures, à savoir Bencherifa, Messaâdia et Yesli qui sont en convalescence, tandis que le portier Rahmani sera de retour et retrouvera sa place de titulaire dans les bois. C'est hier en début d'après-midi que les Crabes se sont rendu à la capitale de Djurdjura ou ils devaient élire domicile dans un hôtel de la ville. En matière de motivation, le président Attia avait promis de verser la prime du match nul arraché face au CSC, estimée à 10 millions de centimes, histoire de motiver ses joueurs tout en leur promettant une autre belle prime en cas d'un bon résultat positif. Côté supporters, les inconditionnels mobistes comptent se rendre en masse au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou pour prêter main forte à leur équipe favorite. Quant à ceux des Canaris, ils ne jurent que par le bon accueil de la galerie mobiste pour faire de cette rencontre une véritable fête footballistique à tout point de vue. C'est dire que tous les ingrédients sont réunis pour assister à une belle et palpitante partie de football. Que le fair-play règne dans ce 7ème derby kabyle et que le meilleur gagne!