DÉCISIONS DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF Un nouveau sélectionneur et en urgence

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF serait en négociation avec trois techniciens français

Comme attendu, la sélection nationale a pris une large place lors de la dernière réunion du bureau fédéral de la FAF après la démission du technicien serbe Milovan Rajevac.

Prenant acte de la démission du sélectionneur national, Milovan Rajevac après le match nul Algérie-Cameroun (1-1), la FAF s'est mise, dès aujourd'hui (mercredi dernier, ndlr), à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour l'Equipe nationale en prévision de la rencontre Nigeria-Algérie du 12 novembre 2016 et de la CAN 2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Et justement, pour mettre la sélection nationale dans de bonnes dispositions lors du prochain match contre le Nigeria pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la coupe du Monde 2018, la FAF a indiqué dans un communiqué des conclusions de la réunion du BF qu'un responsable de la FAF est déjà sur place pour préparer le séjour de la délégation algérienne au Nigeria.

En effet, le manager de la FAF, Walid Sadi, se trouve déjà au Gabon et doit faire le tour, après l'arrivée du président Raouraoua, des quatre villes qui accueilleront la CAN et doit également visiter les hôtels afin de prendre option dans quelques-uns, avant le tirage au sort des groupes de la CAN prévu le 19 octobre.

Ceci avant que la délégation algérienne ne se déplace d'Alger à Uyo à bord d'un vol spécial d'Air Algérie.

Ce déplacement des Verts est prévu, selon le communiqué de la FAF, le 10 novembre 2016 et la sélection algérienne rentrera juste après le match prévu le 12 novembre 2016 à 17h 30 dans la ville d'Uyo, indique la même source.



Le Nigeria d'abord, la CAN 2017 après

La mobilisation des joueurs et de tout le personnel concerné par l'Equipe nationale est d'ores et déjà de mise pour la concrétisation de l'objectif visé qui est la qualification à la Coupe du monde 2018, précise la FAF. Pour ce qui est de la phase finale de la CAN 2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, une délégation de la Fédération algérienne se déplacera au Gabon cette semaine pour préparer les conditions de séjour de la délégation algérienne durant la CAN pour assurer le maximum de succès à notre équipe nationale, ajoute le communiqué de la FAF, à l'issue de la réunion des membres de son BF. Du côté de la Ligue de football professionnel, celle-ci, constate, entre autres, «avec regret que certains clubs n'ont pas encore pris les dispositions d'affiliation et de régularisation avec la CNAS.». Et c'est ainsi qu'elle a décidé que «tous les clubs sont tenus de désigner un responsable de cette activité pour être l'interlocuteur de la Cnas. Une réunion est prévue à la mi-novembre avec les responsables de la Cnas, les représentants de la LFP et des clubs pour mettre en place un protocole d'accord, précise la même source. Concernant les finales (aller et retour) de la coupe de la Confédération africaine, la Fédération a pris des dispositions pour aider le MO Béjaïa à recevoir dans de bonnes conditions le TP Mazembe d'une part, et pour faciliter le déplacement et le séjour de notre club à Lubumbashi où il jouera la finale retour afin que le MOB représente de la meilleure manière le pays en finale de cette importante compétition.



Tous derrière le MO Béjaïa

Ainsi, le Centre technique national de la FAF accueillera le MOB avant la finale aller et la finale retour. Un vol spécial de la compagnie Air Algérie transportera le club en aller et retour jusqu'à Lubumbashi où l'hébergement a déjà été réservé. Il est à rappeler que le match aller se déroulera le 29 octobre 2016 à 20h 30 à Blida alors que le match retour se jouera le 6 novembre 2016 à 15h 30 à Lubumbashi.

Pour sa part, la Commission de la Coupe d'Algérie, annonce qu'elle attend le 6 novembre 2016, pour que l'ensemble des Ligues auront communiqué à la commission de la coupe d'Algérie les noms des équipes qualifiées aux 32es de finale. Et c'est alors, indique-t-elle que le tirage au sort sera organisé en liaison avec la Télévision nationale et le sponsor Mobilis à la mi-novembre. Les matchs de ces 32es de finale de la coupe d'Algérie se joueront les 25 et 26 novembre 2016, conclut-elle. Concernant le volet arbitrage, la commission concernée indique que «plusieurs séminaires sont programmés dont celui de Futuro 3 de la FIFA du 17 au 21 octobre 2016 qui aura lieu pour la première fois en Algérie et qui verra la présence du directeur de l'arbitrage de la FIFA et des experts de l'arbitrage au sein de la Fédération international de football.» «Deux autres séminaires auront lieu au Centre technique national.

Le premier sera consacré aux cours FIFA et le second concerne les jeunes talents; ils se tiendront en novembre 2016, a conclu la commission d'arbitrage.

Enfin, la commission football féminin annonce qu'elle organisera des festivals pour les jeunes filles (de 12 à 15 ans) dans six villes du pays: Alger, Oran, Batna, Constantine, Ouargla et Akbou et ce, pour inciter les jeunes filles à pratiquer le football.

Ainsi, précise ladite Commission, «Les dates ont été arrêtées comme suit: durant les vacances scolaires de décembre, deux festivals auront lieu à Oran et Ouargla. Durant les vacances de mars, deux festivals se tiendront à Akbou et Batna alors que durant les vacances de juin c'est Alger et Constantine qui abriteront les festivals.

Par ailleurs et dans le but d'installer une coopération bénéfique avec les autres fédérations, la commission du football féminin sera élargie aux représentants des fédérations de sport scolaire et universitaire. Concernant le premier tour de la coupe de la Ligue, il aura lieu le 22 octobre 2016, annonce la même source qui justifie l'organisation de cette coupe de la Ligue cette saison dans la perspective de «multiplier le nombre de matchs du football féminin afin d'améliorer le niveau de nos joueuses».