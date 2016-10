Hold-up parfait du CS Constantine

Le CRB était pourtant le premier à trouver le chemin des filets par Draoui (29'), mais les Sanafir ont égalisé par Meghni (54'), avant que Zerara ne leur offre une victoire inespérée à la 90'+5.

Le CS Constantine a frappé un grand coup avant-hier, en allant gagner (2-1) chez le CR Belouizdad pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 Mobilis, au moment où le CA Batna et le RC Relizane ont été tenus en échec sur leurs terrains, respectivement par le MC Oran (2-2) et l'ES Sétif (0-0).

Le CRB était pourtant le premier à trouver le chemin des filets par Draoui (29'), mais les Sanafir ont égalisé par Meghni (54'), avant que Zerara ne leur offre une victoire inespérée à la 90'+5, en transformant un coup franc direct.

Le CA Batna a subi le même retournement de situation face au MC Oran puisque, après avoir ouvert le score par Aribi (20'), il a concédé une première égalisation devant Hicham-Chérif (29'), qui est revenu à la charge à la 88e minute pour niveler une nouvelle fois la marque, puisque entre-temps, Griche avait redonné l'avantage au club des Aurès, à la 32'. Un nul qui arrange beaucoup plus l'affaire du MCO, qui reprend seul la 2e place du classement, avec 14 points, au moment où le CAB reste dans le milieu du tableau, avec 8 points.

De son côté, l'Entente de Sétif s'est contentée d'un nul vierge chez le RC Relizane, alors qu'une victoire semblait largement à sa portée, vu le grand nombre d'occasions qu'elle a ratées, dont un penalty par le défenseur Khoutir-Ziti à la 66e minute. Jeudi, en ouverture de cette 7e journée, le MC Alger a infligé au leader l'USM Alger sa première défaite de la saison (2-1) en match derby disputé au stade Mustapha Tchaker de Blida à huis clos, au moment où l'Olympique de Médéa l'a emporté sur le même score face au NA Hussein Dey.

Malgré sa défaite, l'USMA, championne d'Algérie en titre, reste leader avec 16 points, alors que le MCA est seul à la 3e place, avec 13 points.