AL SHAHANIA Deuxième but de la saison pour Tiaiba

Co-meilleur buteur du championnat algérien la saison dernière avec 13 réalisations, l'attaquant Mohamed Tiaiba a bien démarré sa carrière au Qatar. En effet, l'Algérien a inscrit son deuxième but de suite en championnat avec Al-Shahaniya, club qu'il a rejoint cet été. Le natif de Bordj Ghedir a ouvert le score face à Umm Salal à la 18e minute de la rencontre après avoir bien anticipé une déviation au premier poteau sur corner pour inscrire son deuxième but de la saison. Tiaiba a joué toute la rencontre, qui s'est terminé par le score de 2 à 2. L'autre Algérien d'Al Shahaniya, Khaled Gourmi, a également participé à la rencontre comme titulaire, cédant sa place à la 81e minute. Al Shahaniya occupe provisoirement la sixième place du championnat après trois journées avec une victoire, un nul et une défaite.