ARABIE SAOUDITE Un but et une passe pour Benyettou

Mohammed Benyettou continue de flamber dans le championnat d'Arabie saoudite. Hier après-midi, en déplacement, l'Algérien a marqué et délivré la passe du but de la victoire face au Khaleej. A la 20e minute, deux minutes après un CSC de son équipe, Benyettou reprend de la tête un centre-tir de Abdul Wahab Jafar pour égaliser. Sept minutes plus tard, lors d'un double une-deux, il sert son coéquipier brésilien Heberty, qui marque le but de la victoire. Plus aucun but ne sera marqué dans la partie, et avec cette victoire, Al Shabab grimpe à la 5e place du championnat.