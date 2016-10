CHAMPIONNATS ARABES D'AVIRON L'Algérie termine à la 2e place avec 15 médailles

Les rameurs algériens ont terminé à la deuxième place du classement général des 11es championnats arabes d'aviron juniors et seniors, qui ont pris fin jeudi aux berges du Lac de Tunis, en obtenant 15 médailles (6 or, 4 argent, 5 bronze). Le tableau des médailles a été dominé par le pays hôte la Tunisie qui totalise 19 médailles (11 or et 8 argent), alors la 3e place est revenue à l'Egypte avec 18 breloques (3 médailles d'or, 7 argent, et 8 bronze). Les Emirats ont terminé à la 4e position avec 1 médaille d'argent et une de bronze, devant le Maroc avec une seule médaille bronze. Lors de la 2e et dernière journée de ces championnats, les 3 médailles d'or algériennes ont été remportées par le duo Abdenour Zouad-Kamel Ait Daoud en double sculls (poids léger), Amina Rouba en Skiff, et le duo Nawel Chiali-Amina Rouba en double sculls (poids léger). Les deux médailles d'argent sont l'oeuvre de Oussama Habiche en skiff juniors, et le duo de Cyrine Guellim-Sarra Boulares en double sculls juniors. Quant aux 2 médailles de bronze, elles ont été remportées par Chawki Lebza en skiff, et le duo Abdenour Zouad-Othmane Taleb en double sculls (U23). Dix pays ont pris part à cette compétition qui s'est disputée au lac de Tunis. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), le tournoi a regroupé les Emirats arabes unis, le Koweït, le Maroc, le Qatar, le Liban, la Libye, l'Egypte et l'Irak.