CLASSEMENT DES BUTEURS Meghni prend provisoirement les devants

L'ancien international algérien, Mourad Meghni, a pris provisoirement seul les commandes du classement des buteurs de la Ligue 1 en portant à cinq son capital-buts lors de la victoire de son équipe le CS Constantine sur le terrain du CR Belouizdad (2-1), avant-hier dans le cadre de la 7e journée. Meghni (32 ans), qui retrouve une seconde jeunesse après avoir longtemps galéré à cause de ses blessures à répétition, est talonné par Mohamed Benayad (RC Relizane), Rachid Nadji (ES Sétif) et Hichem Cherif (MC Oran), ce dernier ayant profité pour inscrire son quatrième but lors du nul ramené par son équipe de la pelouse du CA Batna (2-2). Trois autres joueurs arrivent à la troisième position avec trois réalisations chacun. Il s'agit de Mohamed Hamia (O Médéa), Rabie Meftah (USM Alger) et Abderrahmane Meziane (USM Alger).