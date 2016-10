CONCOURS NATIONAL OPEN DE BODY-BLUIDING Koléa s'illustre à Oran

Cette compétition de sport de culturisme de deux jours, a mis en lice plus de 70 concurrents dans dix catégories de poids de -60 kg à +100 kg, représentant plusieurs wilayas du pays.

Les athlètes du club sport et santé de Koléa (Tipasa) se sont illustrés de belle manière au concours national Open de bodybuilding dédié à la mémoire de Mohamed Benaziza, clôturé avant-hier à la salle Omnisports de Gdyel (Oran) à l'issue de deux jours de compétition. Les athlètes de Koléa ont imposé leur domination dans cette compétition, qui s'est déroulée dans une bonne ambiance, à laquelle assistait un public record. «Les plus expérimentés se sont imposés», a déclaré l'arbitre international, Mounir Bentabet qui a jugé «le niveau très bon». «Ils se sont donnés à fond. Il y avait une très bonne organisation, mais ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est la grande affluence», a-t-il ajouté. Les athlètes ont concouru dans les catégories de poids de 60 à 100 kg de sept mouvements olympiques, après la traditionnelle pesée qui a eu lieu vendredi. Un public très nombreux s'est déplacé à la salle omnisports de Gdyel pour assister à cette démonstration, qui a constitué une véritable fête. Cette compétition de sport de culturisme de deux jours, organisée par l'association sportive «Izdihar» de Gdyel de body building et power lifting et haltérophilie, a mis en lice plus de 70 concurrents dans 10 catégories de poids de moins de 60 kg à plus de 100 kg, représentant plusieurs wilayas du pays. Feu Mohamed Benaziza avait décroché le prix de meilleur athlète amateur en Coupe du monde dans la catégorie des 70 kg en 1987 et une année après, le titre de la nuit des champions. Durant son parcours, ce natif de Tlemcen est parvenu à se construire un corps symétrique et bien musclé. Il a rendu l'âme en 1992 à l'âge de 33 ans, rappelle-t-on.