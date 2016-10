CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE HANDBALL Habib Labane entre au conseil d'administration

L'Algérien Habib Labane a fait son entrée au conseil d'administration de la Confédération africaine de handball (CAHB), lors du 20e congrès ordinaire électif de l'instance africaine qui prend fin hier dans la capitale guinéenne Conakry.

Outre l'ancien président de la Commission entraînement et méthode, trois autres nouveaux membres enregistrent leur entrée au conseil d'administration de la CAHB, à savoir Pedro Godinho, ex-président de la Commission d'organisation des compétitions, en qualité de 2e vice-président, Seydou Diouf, ancien patron de la Zone 2 et le Dr François Gnamian qui présidait auparavant la Commission médicale. Ces assises, qui se sont déroulées en présence de 34 pays membres et du numéro 1 de la Fédération internationale de handball (IHF), Hassan Moustafa, ont été l'occasion de faire le bilan des quatre années d'activités de l'institution africaine. Les travaux ont vu le renouvellement des instances de la CAHB et l'adoption de nouveaux textes juridiques.

Tous les anciens membres du Comité exécutif ont été reconduits à leur poste, à l'exception du Dr Lanre Glover, ancien premier vice-président qui a décidé de prendre sa retraite. Le président sortant de la Confédération africaine de handball, Mansourou Arémou, sera le seul candidat à sa propre succession à la tête de l'instance dirigeante du handball continental, à l'issue de ce congrès. Le Béninois devrait donc passer haut la main pour un second mandat consécutif.