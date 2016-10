DOMICILIATION DU MATCH TUNISIE-LIBYE À ORAN La FIFA va enquêter sur la pelouse du stade Zabana

La Fédération internationale de football (FIFA) a répondu favorablement à la requête de la Fédération tunisienne (FTF), en décidant d'ouvrir une enquête sur la pelouse du stade Ahmed Zabana d'Oran, désigné pour abriter le derby maghrébin entre la Libye et la Tunisie, comptant pour la seconde journée des éliminatoires du Mondial 2018. «Saisie par la Fédération tunisienne de football (FTF) quant à l'état actuel de la pelouse du stade Ahmed-Zabana d'Oran, la FIFA a répondu vendredi 14 octobre à la missive et aux inquiétudes de la FTF en indiquant qu'elle va enquêter sur l'état de cette pelouse et prendre par conséquent les mesures et décisions nécessaires en coordination avec la Confédération africaine de football (CAF)», a annoncé la Fédération tunisienne de football sur son site officiel. La délégation de la FTF, qui a rendu jeudi une visite d'inspection au stade Ahmed-Zabana, a relevé le très mauvais état de la pelouse. «Tous les membres sont unanimes à trouver très mauvais et dans un état de dégradation avancé le gazon synthétique de première génération du stade Zabana d'Oran qui peut représenter un réel danger pour l'intégrité physique des joueurs qui s'y produisent», a précisé la FTF sur son site officiel.