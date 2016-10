LEICESTER A CHUTÉ (3-0) FACE À CHELSEA Mahrez et Slimani sur le banc

Le duo algérien de Leicester City n'a pas été titularisé hier face à Chelsea par Claudio Ranieri. Le coach italien leur a préféré le Ghanéen Schlupp et le Nigérian Musa au côtés des habituels Vardy et Allbrighton en attaque. Schlupp et Musa ont pourtant eux aussi participé la semaine dernière à des matchs internationaux mais avec des déplacement plus lointains au Ghana et en Zambie. Leicester s'est incliné 3-0 (Costa 7', Hazard 33', Moses 80'). Il semble donc que le choix du coach des «Foxes» soit de les préserver pour le match de Champions league de mardi face à Copenhague au King Power Stadium. En tout cas pour Ryad Mahrez c'est la première fois depuis 36 matchs (17 octobre 2015) qu'il ne débute pas de match avec Leicester.