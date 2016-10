MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN EN 2016 Mahrez, Soudani et Slimani nominés

Depuis la création du Ballon d'or africain, seuls deux joueurs algériens ont réussi à se l'adjuger. Il s'agit de Lakhdar Belloumi (1982) et Rabah Madjer (1987).

Les internationaux algériens Riyad Mahrez, Hilal Soudani et Islam Slimani, ont été retenus dans la liste préliminaire de 30 footballeurs candidats au trophée du meilleur joueur africain de l'année 2016, a indiqué hier la Confédération africaine de football. Mahrez s'est illustré avec Leicester City en contribuant grandement au titre historique de champion d'Angleterre remporté par cette formation. Il a été récompensé en fin d'exercice par le trophée honorifique de meilleur joueur de la Premier League. Il aspire cette fois-ci à succéder au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Allemagne), qui a réussi lui aussi à se faire remarquer en Bundesliga en terminant à la deuxième place au classement des buteurs. La même ambition est affichée par Slimani (Sporting Lisbonne puis Leicester) et Soudani (Dinamo Zagreb). Le premier a réalisé sa meilleure saison depuis qu'il a rejoint l'Europe en août 2013, terminant deuxième meilleur buteur du championnat portugais (27 buts), alors que le second a été pour beaucoup dans le nouveau sacre de son équipe en Croatie. Depuis la création du Ballon d'or africain, seuls deux joueurs algériens ont réussi à se l'adjuger. Il s'agit de Lakhdar Belloumi (1982) et Rabah Madjer (1987).

Par ailleurs, la CAF a rendu publique aussi une liste de 25 footballeurs qui se disputent le titre du meilleur joueur basé en Afrique pour le compte de l'année 2016. Le nom de l'Algéro-Tchadien Morgan Betorangal, finaliste de la coupe de la Confédération avec le MO Béjaïa, y figure. La cérémonie de remise des Glo-CAF Awards 2016 aura lieu le jeudi 5 janvier 2017 à Abuja, au Nigeria.