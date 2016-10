SUR INSTRUCTION DE LA FIFA Défalcation de 3 points pour le MCEE

La Fédération internationale de Football (FIFA) a adressé un courrier à la Fédération algérienne de football, la

sommant de retirer trois points au MC El Eulma, pensionnaire de la Ligue 2 et ce en guise de sanction dans le cadre d'une affaire datant de 2013. Près de trois ans après le jugement de l'instance internationale en faveur de Hakim Malek, l'entraîneur franco-algérien passé par le club en 2010, qui avait porté l'affaire de ses salaires impayés auprès de la FIFA, la sanction est tombée pour le club algérien. Le MCEE avait été sommé d'honorer les salaires dus à son ex-entraîneur par un courrier adressé par la FIFA à la FAF en décembre 2013, mais le club de l'Est du pays n'a jamais solutionné son conflit avec son ex-entraîneur depuis. Cette fois, la décision est sans appel et la Ligue de football professionnel (LFP) appliquera la sanction dès demain et défalquera trois points au MCEE, avant d'envoyer la preuve à la FIFA, comme l'exige l'instance mondiale. La FAF est tenue d'obtempérer (via la LFP) sous peine de subir elle-même des sanctions, qui peuvent aller jusqu'à son exclusion de toutes les compétitions de la FIFA, en cas de non-application de la sanction. Actuel 11e, le MCEE verra son total de points passer de 4 unités à une seule.