TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS (JUNIORS) Bendjemaâ et Bouzagrou vainqueurs à Mostaganem

L'Algérien Karim Bendjemaâ chez les garçons et la Tunisienne Mouna Bouzagrou (filles) ont remporté le titre du tournoi international de tennis juniors qui a pris fin, hier, au court «Les raquettes» de la ville de Mostaganem. Karim Bendjemaâ a remporté la finale sur le score de 2 sets à zéro face à son compatriote Youcef Rihane. La Tunisienne a battu sur le même score la Marocaine Lilia Haddab. En finale double (garçons), le duo composé de l'Algérien Youcef Rihane et le Français Sabri Bilal a battu par 2 sets à 0 le duo composé du Tchèque Germain Yann et du Polonais Philip Kolzenisky. Dans la catégorie double filles, la première place est revenue au duo tunisien Bahri Firdaous et Mouna Bouzagrou. Elles ont pris le dessus sur les deux Marocaines Heddab Lilia et Zine Nada avec un score de 2 sets à 1. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence du président de la fédération algérienne de tennis (FAT), Mohammed Bouabdellah, et des autorités locales. Le président de la FAT a annoncé que cette manifestation sera officialisée et se déroulera chaque mois d'octobre à Mostaganem. Il a également annoncé que la wilaya d'Aïn Defla abritera, du 29 octobre au 1er novembre, le championnat national de tennis des catégories seniors messieurs et dames. Pour rappel, ce tournoi international s'inscrit au titre du calendrier de la Fédération internationale de tennis.

Il a réuni plus de 50 tennismen venus de 14 pays dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Egypte, les Etats-Unis, l'Espagne, la France et le Canada.