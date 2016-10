ASO CHLEF La bande à Ifticène retrouve le podium

Par El Bouali DJILALI -

Les camarades du revenant Mohamed Messaoud sont désormais dans l'obligation de poursuivre cette dynamique de victoires afin de terminer cette phase aller en haut du tableau.

L'équipe de l'ASO Chlef a beaucoup souffert pour arracher les trois points de la victoire contre les Saïdis lors d'une rencontre qui s'est joué sur une histoire de penaltys. En effet, les trois buts ont été marqué sur tirs au but et le dernier l'a été dans les dernières secondes du match par Melika qui a offert la victoire à son équipe et sauvé ainsi l'ASO d'un échec certain à domicile. Ce succès des protégés de Younès Ifticène a été très bénéfique puisque l'ASO a réussi à retrouver le podium et se placer à la deuxième place du classement en compagnie de la JSMB, à trois points du leader, le PAC. Les Chélifiens, qui ont réalisé l'essentiel, à savoir les trois points, malgré les difficultés éprouvées pour battre le MCS. Mais au final, ce fut une victoire très importante pour les camarades de Melika, buteur de l'ASO avec cinq réalisations et qui a inscrit un doublé avant-hier. L'ASO Chlef, qui a réalisé une bonne opération lors de cette 6e journée, a pu profiter des résultats des autres matchs et se relancer dans la course à l'accession en Ligue 1. Mais les camarades du revenant Mohamed Messaoud sont désormais dans l'obligation de poursuivre cette dynamique de victoires afin de terminer cette phase aller en haut du tableau et pourquoi pas prendre la première place. Cette deuxième victoire consécutive va sûrement galvaniser le groupe afin d'enregistrer d'autres résultats positifs.

Les prochaines journées seront décisives pour les capés de Ifticène, et qui devront faire le plein à domicile afin d'augmenter leur chances d'être parmi les trois équipes qui seront la saison prochaine en Ligue 1.