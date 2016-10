CHAMPIONNATS D'AFRIQUE OPEN DE NATATION Sept Algériens présents en Afrique du Sud

L'Algérie vise au moins deux médailles lors de cette compétition

L'Algérie prendra part aux championnats d'Afrique de natation, prévus du 16 au 21 octobre à Bloemfontein en Afrique du Sud, avec sept athlètes dont quatre filles, avec l'objectif de «décrocher quelques médailles», a indiqué le directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkader Kaouah. «On ne partira pas en Afrique du Sud pour faire de la figuration. Les athlètes sélectionnés feront la meilleure prestation possible et tenteront de d'obtenir quelques médailles», a déclaré Kaouah, assurant que c'est les meilleurs athlètes qui ont été sélectionnés sur des critères définis à l'avance. Deux critères ont été arrêtés par la DEN, selon le premier responsable des sélections nationales. Le premier c'est d'avoir remporté une médaille d'or lors des derniers championnats arabes à Dubaï, et le second est d'avoir réalisé des minima de participation. «On estime à la DEN, que ces deux critères, nous ont permis de constituer une sélection compétitive pour le rendez-vous sud-africain et qui peut faire valoir à l'Algérie des satisfactions sur les plans des résultats et des performances», a expliqué M. Kaouah. Conduite par le chef de file de natation algérienne, Oussama Sahnoun qui avait pris part aux Jeux olympiques de Rio, l'équipe algérienne est composée du jeune Ramzi Chouchar, Lounis Khendriche et les filles: Rania Nefsi, Hadj Sara Abderrahmane, Souad Cherouati et Amel Melih. «Chez les filles, on a une équipe compétitive dont les athlètes sont en progression constante, quant aux garçons, ils seront épaulés par l'expérimenté Sahnoun. La tâche de nos nageurs et nageuses s'annonce difficile avec la présence annoncée des meilleurs d'Afrique du Sud, Egypte, Tunisie, entre autres», a souligné le DTN. En prévision de ce rendez-vous africain, l'Equipe nationale a effectué, depuis mi-septembre et jusqu'à jeudi (jour de départ pour l'Afrique du Sud), un stage où les athlètes avaient bénéficié, sous la houlette des entraîneurs Ali Mansouri et Lyès Nefsi, d'un travail biquotidien pour améliorer les performances des athlètes et les maintenir dans une forme qui leur permettra de rivaliser avec leurs adversaires. «Les athlètes sélectionnés avaient entamé en septembre un ultime stage en Slovaquie (Monts de Tatry), mais après cinq jours de préparation, beaucoup de problèmes ont surgis ce qui a nous a poussé à l'annuler et de poursuivre notre préparation à la piscine olympique du 5 juillet», a expliqué Kaouah. Outre l'Algérie, 22 nations sont annoncées à la 12è édition des championnats d'Afrique «Open» (hommes et dames).