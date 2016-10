LIGUE 2 MOBILIS-6E JOURNÉE Le Paradou seul leader

Les Pacistes dominent le podium de la Ligue 2

A l'instar de l'ASMO, le MCEE s'est réveillé au cours de cette 6e journée, en allant gagner (2-1) chez l'autre nouveau promu, l'US Biskra.

Le Paradou AC s'est emparé seul de la première place du classement de la Ligue 2 Mobilis, grâce à sa victoire en déplacement (2-1) contre la lanterne rouge, le GC Mascara, avant-hier pour le compte de la 6e journée, au moment où l'ASM Oran a remporté sa première victoire de la saison, en accueillant la JSM Skikda (2-0). Les Pacistes ont pourtant commencé par concéder l'ouverture du score par Benmeghit (10'), avant que leur buteur-maison, Naïdji, ne les remettent sur les bons rails, en égalisant à la 48e, et que Méziani ne double la mise à la 88e, pour une victoire finale en déplacement (2-1). Les Asémistes ont, de leur côté, attendu cette 6e journée et le départ de l'entraîneur Nouredine Saâdi pour remporter leur première victoire de la saison, et c'est la JSM Skikda qui en a fait les frais, devant notamment Ameur-Yahia auteur d'un doublé aux 60' et 64'. Les deux équipes ont néanmoins terminé à 10, après l'expulsion du héros du jour, Ameur-Yahia (côté ASMO), et Brahmia (côté JSMS), tous les deux à la 66'. Les cortons rouges ont été tout aussi nombreux à Boufarik, permettant au WAB local de remporter une victoire inespérée (3-2), alors qu'il était mené (2-1) face au CRB Aïn Fakroun. Les «Tortues» avaient ouvert le score par Belalem (11'). Tiza a égalisé sur penalty à la 39', mais Aouina a redonné l'avantage aux visiteurs à la 78', ce qui semblait les acheminer droit vers une précieuse victoire en déplacement. Deux expulsions ont cependant tout remis en cause, puisque le WAB a profité de sa supériorité numérique d'abord pour égaliser grâce à Belouache sur penalty à la 90'+4, avant que Tiza ne surgisse tel un diable à la 90'+7, pour offrir la victoire aux Boufarikois. A Chlef aussi c'était une histoire de penalties, puisque les trois buts de cette rencontre entre l'ASO local et le MC Saïda ont été inscrits sur des coups de pied de réparation. Cheikh Hamidi avait ouvert le score pour les visiteurs sur penalty à la 45' et c'est de la même manière qu'a égalisé l'ASO, par Mellika (52'), avant de prendre l'avantage à la 90'+3 grâce à ce même joueur, également sur penalty. Un succès qui permet à l'ASO de rejoindre la JSMB à la seconde place avec 11 points. A l'instar de l'ASMO, le MC El Eulma s'est réveillé au cours de cette 6e journée, en allant gagner (2-1) chez l'autre nouveau promu, l'US Biskra, grâce à Boulaïncer (11') et Zitouni (65'), alors que Kabali avait signé l'unique but des locaux à la 13'. L'Amel Boussaâda a disposé de la JSM Béjaïa (2-1) grâce à Bendjelloul (23') et Chaouti (83'), alors que l'unique but béjaoui a été signé Drifel (29'). Le seul match où il n'y a pas eu de buts, c'est AS Khroub - CA Bordj Bou Arréridj, qui s'est soldé par un nul vierge (0-0). Cette 6e journée de Ligue 2 Mobilis devait être clôturée hier en fin de journée par un chaud derby à la Mitidja, entre le RC Arba et l'USM Blida, prévu au stade Mustapha-Tchaker.