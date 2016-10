LIGUE 1 MOBILIS - 7E JOURNÉE:VIOLENCE DANS LES STADES Vivement de vrais comités de supporters

Par Saïd MEKKI -

Le rôle des stadiers s'est avéré difficile dans les stades algériens

L'une des missions du comité des supporters est de participer à la détermination et à la mise en oeuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les infrastructures sportives dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.

Le combat contre la violence dans les enceintes sportives est continue et tout un chacun est dans l'obligation de participer à l'éradication de ce fléau social bien nuisible voire très dangereux.

Tous les moyens sont bons pour éradiquer ce fléau, mais force est de reconnaître que jusqu'à présent l'absence flagrante des comités de supporters sur les terrains est bien inquiétante au vu des missions qui leur sont imparties selon les lois et règlements en vigueur.

Chaque week-end apporte son lot de «violence dans les stades» et ce qui s'est passé jeudi et vendredi avec des pseudos supporters de l'USM Alger et du CR Belouizdad pousse à mettre le holà pour des actes plus que répréhensibles. En effet, Des supporters voulaient s'en prendre aux joueurs et au coach Cavalli lors de leur retour du stade Tchaker vers l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Benian, suite à la défaite de leur équipe face au MCA.

Quand la violence se propage loin des stades pour une histoire d'un match de championnat perdu, c'est que l'heure est vraiment à plus d'efforts dans la mobilisation de tous pour éviter ce fléau.

De leur côté, des supporters du CR Belouizdad n'ont rien trouvé de mieux à faire que de caillasser le bus de leur propre équipe suite à sa défaite face au CSC. Avec un vrai comité de supporters remplissant parfaitement son rôle comme défini par les lois et règlements en vigueur, nul doute que ce fléau serait mieux combattu. Encore faut-il, dans ce cas-là, rappeler ce que la loi indique à propos du comité des supporters. Dans le Journal officiel n°2, paru le 25 janvier 2015, déterminant les conditions et modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des comités des supporters, l'article 2 stipule que «Les comités des supporters sont chargés notamment: d'encadrer et d'organiser les supporters à l'occasion des manifestations et compétitions sportives avec la collaboration des clubs et associations sportifs concernés et en relation avec les différents opérateurs et organisateurs; de participer à toutes mesures facilitant l'accueil d'équipes sportives visiteuses et de leurs supporters; de promouvoir le fair-play, de propager et de sauvegarder l'éthique sportive parmi leurs membres, notamment par des actions de sensibilisation envers les supporters; de participer à la détermination et à la mise en oeuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les infrastructures sportives dans le strict respect des lois et règlements en vigueur; d'assumer les obligations prévues par les lois et règlements en vigueur en matière de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives; de soutenir le club ou l'association sportive auprès duquel ils sont mis en place.» Et dans ce même ordre d'idées, il est très important de rappeler également ce que dit la loi 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives dans son titre XI intitulé: «Prévention et lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.»

En effet, l'article 196 stipule que «la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives lors ou à l'occasion du déroulement des manifestations sportives constituent des actions permanentes et prioritaires pour le développement et la promotion des activités physiques et sportives».

Les règles de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives sont définies conformément aux dispositions de la présente loi.».

Dans l'article 199 «L'Etat, les collectivités locales, les fédérations sportives nationales, ligues et clubs sportifs, les services concernés et les personnels d'encadrement sportif, les dirigeants sportifs, les sportifs ou tout organisateur de manifestations sportives public ou privé, ainsi que la famille et les médias, oeuvrent activement à la prévention et/ou assurent la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives. A ce titre, ils sont tenus d'assumer leurs obligations, de mobiliser et de combiner les moyens susceptibles de favoriser la prévention et l'élimination de la violence dans les infrastructures sportives...».

Et pour en revenir au comité de supporters, l'article 201 de la même loi stipule clairement que «les clubs et associations sportifs organisant des manifestations sportives sont tenus de mettre en place un comité de supporters, chargé, notamment: de participer à la détermination et à la mise en oeuvre de mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les infrastructures sportives dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, de promouvoir le fair-play, de propager et de sauvegarder l'éthique sportive parmi ses membres....».

Le comité de supporters constitue un maillon des plus importants dans l'organisation des fans du club pour bien contrôler faits et gestes nuisibles afin de les éradiquer.

Ils sont d'une utilité très importante pour contribuer à la prévention et à la lutte contre la violence dans le milieu sportif, notamment par la sensibilisation pour le fair-play et donc contre la violence...

Tout un chacun est concerné par cette mobilisation et cette combinaison des moyens susceptibles de favoriser la prévention et l'élimination de la violence dans les infrastructures sportives...