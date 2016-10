ADLÈNE GUEDIOURA "J'attends avec impatience le match contre le Nigeria"

Titularisé face au Cameroun par le désormais ex-sélectionneur national, Milovan Rajevac, le milieu de terrain de Watford, Adlène Guedioura, a hâte déjà d'en découdre avec le Nigeria dans le second match des qualifications au Mondial russe. «Ça va être un match difficile et je l'attends avec impatience», a indiqué Guedioura sur le site officiel de Watford où il a deux partenaires nigérians, Odion Ighalo et Isaac Success, que Gernot Rohr va rappeler pour le choc contre les Fennecs après avoir raté le premier match face à la Zambie. «Je leur ai dit que je ne vais pas leur adresser la parole avant le mois prochain, car ils sont maintenant mes ennemis.

Je plaisante, bien sûr. Ce sera un plaisir de jouer contre eux.

C'est étrange en même temps, car on est habitué à s'entraîner et à jouer ensemble. Ce sera un match important pour nous. Je suis sûr que nous aurons un bon accueil du peuple nigérian et d'Ighalo et d'Isaac. Sur le terrain, ils seront mes amis, pas plus», lance Guedioura qui garde l'espoir de se qualifier au Mondial 2018. «On aura cinq matchs à disputer et nous avons une très bonne équipe. J'ai une grande confiance en mes coéquipiers et dans notre équipe. On a été présent aux deux dernières Coupes du monde et on ne veut pas rater la prochaine. On a de grands joueurs dans notre équipe, comme Riyad Mahrez et Islam Slimani qui jouent chez les champions d'Angleterre. On peut se qualifier au Mondial», a souligné le solide milieu défensif des Verts.