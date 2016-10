KV COURTRAI 8e but pour Saâdi contre le Standard

Un festival de buts en première période et puis plus grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match. Courtrai et le Standard ont inscrit chacun trois buts en première mi-temps alors qu'il ne s'est plus rien passé après cela. A la 14e Courtrai égalise par l'intermédiaire d'Idriss Saadi, le puissant attaquant hérite d'un ballon sur l'aile gauche, il pique astucieusement son ballon pour tromper le gardien du Standard. Il s'agit de son 8e but, qui lui permet de consolider sa 1ère place au classement des buteurs du championnat belge.