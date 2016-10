LEICESTER CITY Un but en 604 minutes pour Mahrez

Pénible entame de saison pour Riyad Mahrez en Premier League. L'international algérien de Leicester n'a inscrit qu'un petit but sur penalty depuis l'entame du championnat anglais. Il a disputé huit matches, dont sept comme titulaire. Il a joué en tout 604 minutes. Il était plus efficace la saison passée où il a été élu meilleur joueur de la Premier League après avoir contribué grandement au sacre historique des Foxes, en marquant 17 buts et endélivrant 11 passes décisives. Mahrez est en revanche plus efficace en Ligue des champions en signant deux buts en deux matches.