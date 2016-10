LIGUE 2-6E JOURNÉE L'USMB remporte le derby de la Mitidja

L'USM Blida a eu le dernier mot dans le derby de la Mitidja en battant le RC Arba (2-1), avant-hier soir au stade Mustapha-Tchaker (Blida), à l'occasion de l'épilogue de la 6e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis. La formation de la ville des Roses a frappé fort d'entrée de jeu en scorant dès la 1ère minute par l'intermédiaire de Zerguine. Le même joueur a récidivé 20 minutes plus tard (21'), sur penalty, portant l'estocade à 2 buts à 0. Le RCA a pu réduire l'écart en fin de match par Abbès (86'), mais le réveil des Vikings est intervenu trop tardivement pour espérer arracher le match nul. Fort de ce 3e succès de la saison, l'USMB (4e) comptabilise 11 points et recolle au peloton de tête. Pour sa part, le RCA occupe toujours la 15e et avant dernière place avec seulement 2 petits points à son compteur. Vendredi, le Paradou AC s'est emparé seul des commandes du championnat en allant s'imposer sur la pelouse du GC Mascara (2-1), alors que l'ASM Oran a signé son premier succès de la saison en dominant la JSM Skikda (2-0).