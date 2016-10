LITIGES CLUBS-JOUEURS La FAF exhorte les clubs à régler leurs contentieux

La Fédération algérienne de football (FAF) a exhorté les clubs professionnels ayant des litiges financiers avec leurs entraîneurs ou joueurs étrangers à «les régler au plus vite», au risque d'engendrer «des sanctions pour la FAF pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions organisées par la FIFA». «La Fédération algérienne de football espère que les contentieux actuels» entre les clubs et certains de leurs employés (entraîneurs / joueurs) «soient réglés au plus vite pour éviter des sanctions à la FAF, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions organisées par la FIFA», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué publié samedi dernier sur son site officiel. La FAF a cité l'exemple du MC El Eulma (Ligue 2 Mobilis) qui a écopé d'une défalcation de trois points, sur ordonnance de la FIFA, pour la non-régularisation de la situation financière de son ancien entraîneur, Rachid Malek. «Avec la sanction du MC El Eulma, les clubs qui ne payent pas leurs entraîneurs et leurs joueurs étrangers sont avertis des risques qu'ils encourent s'ils ne respectent pas les clauses» des contrats, a encore précisé la FAF. La Fédération internationale de football (Fifa) a saisi la FAF jeudi pour demander la défalcation de trois points au MCEE pour la non-régularisation de la situation financière de son ancien entraîneur, Rachid Malek. Un passage à l'acte après plusieurs avertissements à l'endroit des clubs qui ne payent pas leurs entraîneurs et joueurs étrangers.