PREMIÈRE VICTOIRE DE WEST HAM Feghouli sur le banc de touche

Le West Ham United de Slaven Bilic a remporté son premier match à l'extérieur de la saison, mais l'international algérien Sofiane Feghouli n'y a pas participé. C'est grâce à un but de l'Argentin Manuel Lanzini qui joue en lieu et place de l'Algérien que les «Hammers» se sont imposés chez Crystal Palace, enlevant un peu de pression des épaules de l'entraîneur croate après un début de saison difficile. Ce dernier a effectué trois changements au cours de la rencontre, mais l'ancien joueur de Valence n'a pas été appelé à entrer sur la pelouse. Le vice-capitaine de la sélection algérienne n'a pas encore été titularisé cette saison en Premier League et ne compte que deux entrées en jeu après 8 journées.