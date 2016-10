PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL Le Graët insiste pour un match Algérie-France

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), insiste pour organiser un match amical entre l'Algérie et la France le plus rapidement possible et à Alger de préférence. Il l'a déclaré il y a une dizaine de jours sur les ondes de la radio RMC et a réitéré son souhait hier sur le site de L'Équipe. «Les deux présidents de fédérations le désirent, mais il faut l'accord de l'État algérien. C'est invraisemblable qu'on ne puisse pas organiser des matchs contre l'Algérie de façon régulière, connaissant nos liens historiques», a-t-il confié, avant d'ajouter: «C'est le seul pays au monde (l'Algérie) avec qui on ne peut pas faire ça.

On joue contre le Maroc ou la Tunisie et ça fait longtemps qu'on rencontre l'Allemagne avec beaucoup de plaisir. Pour moi, dès qu'il y a une ouverture, on doit y aller», préconise-t-il. Pour rappel, les deux pays se sont affrontés une seule fois dans leur histoire. Cela s'est passé au stade de France le 6 octobre 2001.

Un match qui n'est pas allé à son terme. Il a été interrompu à la 76e minute, à la suite d'un envahissement de terrain par des dizaines de spectateurs, alors que la France menait 4 à 1.