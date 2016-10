RAOURAOUA À PROPOS DU FUTUR SÉLECTIONNEUR "Je ne peux donner un salaire de 5 ou 6 milliards"

Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, ne compte pas casser sa tirelire pour recruter un sélectionneur de renom. «On ne peut recruter des entraîneurs à 400 ou 500.000 euros par mois. Que ceux qui exigent une grosse pointure nous aident à le payer. Je ne peux donner un salaire de 5 ou 6 milliards à un sélectionneur national. La FAF fonctionne selon ses moyens et ne débourse aucun centime de l'État depuis 2009. J'ai reçu 15 CV de techniciens étrangers de haut niveau. Les gens sont très intéressés par l'EN. Ils savent qu'on a une équipe de haut niveau. On va engager un entraîneur qui connaît bien l'Afrique, qui est capable de gérer ce groupe de grands professionnels qui a la volonté de nous qualifier au Mondial», a précisé Raouraoua dans l'entretien accordé à l'ENTV. D'après le consultant de la télévision algérienne, Abdelhakim Serrar, qui a pris attache avec Raouraoua, le nouveau sélectionneur national sera connu avant ou le jour du tirage au sort de la CAN 2017, prévu mercredi à Libreville. Serrar estime que Paul Le Guen est l'homme de la situation.

Les anciens internationaux sont des jaloux

Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, n'a pas ménagé les anciens joueurs internationaux qui exercent actuellement comme consul-tants techniques sur les plateaux des télévisions privées. «Pour ces gens qui parlent et qui nous dénigrent sur les plateaux TV, qu'ils nous forment des Brahimi, des Feghouli et des Mahrez, des Slimani et des Bentaleb chez nous. Ils sont en train d'exagérer. C'est de la jalousie. Ils sont en train de faire du mal à l'Équipe nationale. Qu'ils nous aident au moins par leur silence, comme l'a déjà dit un grand homme de chez nous. Moi, je ne reconnais que le défunt Abdelhamid Kermali. Le nouveau stade de Baraki va porter son nom. C'est le seul qui a gagné la CAN. Ces émigrés qu'on critique et qu'on descend en flammes sont plus Algériens que certains de nos concitoyens. Ils ont donné plus au football national que beaucoup de gens d'ici. Les héros, pour moi, sont ceux qui sont actuellement en sélection nationale, pas ceux des années 1980. Ces derniers doivent être objectifs et positifs dans leurs critiques. Des entraîneurs n'ont même pas de diplômes et se permettent de nous critiquer. Ces gens vivent encore dans le passé, dans les années 1970 et 1980. Ils sont loin de la gestion moderne des sélections nationales. Cette Équipe nationale s'est qualifiée deux fois de suite au Mondial après plus de 30 ans d'attente. Il ne faut pas être ingrat. Cette ingratitude est propre à nous les Algériens. C'est malheureux», dira Raouraoua dans l'entretien accordé à l'ENTV.