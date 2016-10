SCHALKE 04 Premier but magnifique de Bentaleb

L'international algérien de Schalke 04, Nabil Bentaleb a marqué son premier but sous les couleurs de sa nouvelle équipe à l'occasion du match nul ramené de l'extérieur contre Augsbourg (1-1), avant-hier lors de la 7e journée du championnat d'Allemagne de première division.

Décalé par l'international camerounais Choupo-Moting, Bentaleb a placé une belle frappe croisée de plus de 25 mètres dans la lucarne opposée. Le ballon frappe l'arête des bois de Hitz avant de traverser la ligne de but (65'). C'est le second résultat positif de rang des partenaires de Bentaleb après le large succès remporté contre Mönchengladbach (4-0) lors de la sixième journée. A la faveur de ce nul en déplacement, Schalke 04 remonte à la 15e place avec quatre points.

Bentaleb a été prêté par Tottenham au club allemand de Schalke 04 pour une année avec option d'achat cet été. Le milieu algérien, suspendu, avait manqué la dernière sortie des Verts contre le Cameroun (1-1) dimanche au stade Mustapha-Tchaker de Blida en match de la première journée des qualifications du Mondial 2018.

Il devrait effectuer son retour à l'occasion de la prochaine rencontre contre le Nigeria le 12 novembre à Uyo.