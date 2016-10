LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE:EN S'IMPOSANT (3-0) FACE AU ZAMALEK Sundowns fait un grand pas vers le titre

Les Pharaons d'Alexandrie n'ont pas résisté à la vague jaune des Sud-Africains

Avec cet avantage confortable, les hommes de Pitso Mosimane sont tout proches de réaliser le plus grand exploit de l'histoire du club.

Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont parfaitement débuté leur double confrontation face aux Egyptiens du Zamalek en finale de la Ligue des champions grâce à un succès probant 3-0, avant-hier à Pretoria.

Avec cet avantage confortable, les hommes de Pitso Mosimane sont tout proches de réaliser le plus grand exploit de l'histoire du club. Si la présence des Sud-Africains en finale de la Ligue des champions tient du petit miracle, leur victoire ce samedi 3 buts à 0 face au Zamalek ne doit rien à la chance.

Les «Brazilians» ont dominé de la tête et des épaules ce match aller et ont pris une sérieuse option sur un premier titre historique dans cette compétition.

De retour en finale de la Ligue des champions après son dernier sacre en 2002, le Zamalek, lui, a déçu et devra réaliser un véritable exploit pour renverser la vapeur lors du match retour, dimanche 23 octobre à Alexandrie.

Ce samedi, les deux équipes n'ont fait jeu égal que lors du premier quart d'heure.

Poussé par son public, le Mamelodi Sundowns a ensuite pris le contrôle de la rencontre et n'a jamais laissé le moindre espoir aux Egyptiens.

Après être passés tout près d'ouvrir le score sur une tête de Thabo Nthethe (21e), puis sur un centre fuyant de Percy Tau que personne n'a pu reprendre (27e), les «Brazilians» ont finalement réussi à faire sauter le verrou égyptien à la 31e minute.

Bien servi dos au but, Anthony Laffor a réalisé un contrôle orienté parfait et enchaîné une frappe imparable pour le gardien égyptien. Dépassé dans tous les compartiments du jeu, le Zamalek a logiquement encaissé un second but quelques minutes plus tard. Alors que le défenseur sud-africain Tebogo Langerman semblait vouloir centrer, la trajectoire flottante de sa frappe a finalement lobé le portier adverse avant de se loger dans la lucarne (40e, 2-0).

Sonnés, les Egyptiens ont tout de même tenté de réduire la marque juste avant la mi-temps, mais la frappe d'Ayman Hefny est passée juste au-dessus de la barre transversale (45e).

Un échec lourd de conséquences. Dès le retour des vestiaires, le Mamelodi Sundowns a définitivement fait le break après un but contre son camp du malheureux Islam Gamal (46e,3-0).

Avec cet avantage conséquent, le Mamelodi Sundowns a ensuite parfaitement contrôlé la fin de match, même si le Zamalek est parvenu à se créer quelques occasions, comme sur une frappe d'Ibrahim Salah repoussée par la défense sud-africaine (82e). Grâce à ce succès convaincant, les hommes de Pitso Mosimane se rapprochent d'un premier titre en Ligue des champions.

Un petit miracle pour ce club sud-africain qui avait été éliminé au troisième tour préliminaire de la compétition, avant d'être repêché suite à la disqualification de l'AS Vita Club.