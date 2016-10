LIGUE 1 MOBILIS - 7E JOURNÉE:RETOUR SUR LE DERBY JSK-MOB Des Canaris totalement impuissants

Par Bachir BOUTEBINA -

Malgré le fait que Moh Chérif Hannachi ait décidé de renouveler sa confiance à l'égard de Mouassa, il n'en demeure pas moins que ce quatrième match nul concédé à Tizi Ouzou coïncide avec l'impuissance totale des partenaires de Ziaya.

Le derby kabyle n'a pas connu de vainqueur, avant-hier au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, où les Canaris du Djurdjura ont finalement été forcés au partage des points par de très coriaces Crabes de Yemma Gouraya (1-1).

C'est surtout en présence d'un maigre public parmi lequel pas moins de 2000 supporters du MOB ont fait le déplacement à Tizi, que le club phare des Genêts, a concédé son quatrième match nul à domicile. Du coup, les inconditionnels de la JSK ne comprennent plus du tout ce qui arrive exactement aujourd'hui à leur club attitré, d'autant plus qu'après sept journées, les Canaris sont désormais les seuls ténors de la Ligue 1 Mobilis à n'avoir pas encore remporté le moindre succès chez eux. Pourtant, sur le vu de leur production fournie en première mi-temps, et au terme de laquelle ils avaient atteint la pause avec un but d'avance, suite à une ouverture du score signée à la 20e mn par l'omniprésent Aïboud, les protégés du coach Mouassa semblaient avoir pris un sérieux ascendant sur la formation mobiste.

Un avantage au tableau d'affichage, combien maigre et qui devait en principe permettre aux coéquipiers de Mebarki, de bien gérer la suite des évènements, notamment dans ce type de confrontation derby. Or, dès l'entame de la seconde période de jeu, les Canaris ont fait le choix d'attendre dans leur camp le onze bougiote, et en optant pour des contres qui se sont avérés infructueux pour les camarades de Boulaouidet et Benkablia.

Pis encore, les gars du Djurdjura ont commencé à sérieusement baisser le pied, devant des Crabes admirables de cran, et surtout beaucoup plus présents dans tous les duels, si bien qu'à la 60ème minute de jeu, un terrible rush rondement mené par les Crabes, allait permettre à Ferhat de reprendre avec succès un ballon très mal repoussé des mains par le portier Malik Asselah.

La défense locale au sein de laquelle manquait Ali Rial, pour cause de suspension, venait d'accuser sérieusement le coup, notamment en se laissant surprendre avec une facilité déconcertante, par une équipe voisine complètement retrouvée, et surtout très en jambes après la pause. Quant à l'attaque des Canaris, cette dernière s'est une fois de plus avérée très maladroite, et encore très mal inspirée, malgré les rentrées en fin de match des Ziaya et autre jeune prometteur attaquant Renaï.

Une fois n'est pas coutume, l'arbitre directeur Abid Charef, n'a point commis la moindre erreur, susceptible d'influer sur le résultat final d'un derby au cours duquel les deux prestigieux protagonistes du jour, ont eu chacun leur mi-temps. Il n'en demeure pas moins que ce dernier semi-échec de la JSK et de surcroît à domicile, a sérieusement plongé cette fois dans le doute les Canaris, et notamment tous leurs fans qui ont porté un doigt accusateur vers certains joueurs, en blâmant avec colère les attaquants, à leur tête le duo Boulaouidet-Ziaya.

Hannachi aurait ainsi dans son collimateur ces deux attaquants qui n'ont pas encore inscrit le moindre but, alors que du côté du coach Kamel Mouassa, le technicien Guelmi, a déclaré après coup, ne plus rien comprendre à ce qui arrive à son équipe. Côté joueurs, on a décidé de faire bloc derrière Boulaouidet et Ziaya, alors que dans le même temps, une rumeur aurait fait état d'un complot monté contre l'actuel patron technique des Canaris. Malgré le fait que Moh Chérif Hannachi ait décidé de renouveler sa confiance à l'égard de Mouassa, il n'en demeure pas moins que ce quatrième match nul concédé à Tizi-Ouzou, coïncide aujourd'hui avec l'impuissance totale et récurrente du club numéro un du Djurdjura.

Depuis la 2ème journée qui avait vu un probant succès à Alger aux dépens du NAHD, plus rien de bon ne s'est réalisé au sein du ténor kabyle, ni même concrétisé à ce jour à Tizi Ouzou, où les Canaris semblent avoir réellement leur football. Résultats des courses: la JSK piétine toujours au sein du classement actuel avec 8 points, et autant de d'unités perdues à domicile. Et lorsque les Canaris du Djurdjura ne gagnent plus, c'est de nouveau la même rengaine du côté des Genêts.