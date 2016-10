APRÈS SA TOURNÉE À PARIS EN QUÊTE D'UN SÉLECTIONNEUR Raouraoua au Gabon pour le séjour des Verts

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF en compagnie de celui qui dirige l'instance africaine depuis plus de 15 ans

En dehors de sa présence à la cérémonie du tirage au sort des groupes de la CAN 2017, prévue ce mercredi à Libreville, le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, se trouve en terre gabonaise pour préparer le séjour des Verts lors de ce 31e tournoi.

Lors de sa dernière réunion du Bureau fédéral mercredi dernier, la FAF a indiqué, entre autres que «pour ce qui est de la phase finale de la CAN-2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017, une délégation de la Fédération algérienne de football se déplacera au Gabon cette semaine pour préparer les conditions de séjour de la délégation algérienne durant la CAN pour assurer le maximum de succès à notre Equipe nationale.». Et comme la CAF organisera la cérémonie du tirage au sort de la prochaine CAN le 19 octobre prochain à Libreville capitale du Gabon, il est évident que la FAF soit présente avec, entre autres, le président Raouraoua.

D'ailleurs, en l'absence du sélectionneur des Verts puisque Rajevac vient de démissionner et le président Raouraoua est en train d'étudier les CV des coachs pour en choisir un, il est certain que le président de la FAF qui se trouve depuis samedi à Libreville, ne fasse son choix sur le prochain coach des Verts qu'après le tirage au sort de cette CAN. Mais, la priorité de Raouraoua à Libreville avec la délégation de la FAF sera justement l'organisation du séjour de l'EN au Gabon. Il faut juste savoir surtout que c'est la CAF qui se chargera de la répartition des hôtels sur les sélections composant chaque groupe dans chaque ville (4) qui accueilleront le tournoi, mais la fédération, prend les devants et anticipe en envoyant des émissaires pour une mission d'inspection, dans la perspective de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour le séjour des Verts dès l'annonce de la ville qui accueillera la sélection algérienne.

Le Gabon compte au total quatre stades pour la CAN 2017. Un à Libreville, un à Franceville (sud-est), un à Port-Gentil (sud-ouest) et un autre à Oyem au nord. Les deux derniers sont en cours de finition. Les travaux sont exécutés par des sociétés chinoises. Et à en croire des sources crédibles, les Verts devraient hériter d'un groupe qui évoluera à Oyem ou à Port-Gentil. Et à ce propos, il est important de signaler que dans le cas où c'est la ville d'Oyem qui sera le lieu de domiciliation du groupe de l'Algérie, il y a problème.

Le stade d'Oyem est situé à 15 kilomètres du centre-ville.

A Oyem, il faut aussi savoir qu'il y a très peu d'hôtels. Seulement trois. Cela signifie qu'il faudra installer deux équipes dans le même établissement, ce qui n'est pas idéal. Et il va falloir trouver des solutions pour accueillir les officiels de la CAF, la presse et les supporters étrangers. Dans cette ville du nord du Gabon, la situation sanitaire est également inquiétante, puisque l'hôpital n'est plus aux normes internationales... En tout cas, le président de la FAF saisira cette occasion, de se trouver sur place pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la très bonne prise en charge des Verts durant la phase finale.

Enfin, il est utile de rappeler que l'Algérie est l'une des têtes de série de la coupe d'Afrique des nations 2017 en prélude du tirage au sort de la compétition prévue le 19 octobre prochain à Libreville (Gabon). Outre l'Algérie, les trois autres têtes de série sont: Gabon (pays hôte), Côte d'Ivoire et le Ghana. Ainsi dans le pot 1, on retrouve le Gabon, pays hôte, la Côte d'Ivoire, championne en titre, le Ghana vice-champion d'Afrique et l'Algérie. Ils font également figure de têtes de série. Dans le chapeau 2, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso et la RD Congo y figurent. Le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et l'Egypte se retrouvent dans le pot 3. Et enfin, le Togo, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Guinée Bissau partagent le pot 4.