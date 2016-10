AL SADD Doublé de Bounedjah contre Lekhwiya

L'attaquant algérien Baghdad Bounedjah a marqué deux buts lors de l'affiche de la Qatar Stars League entre Lekhwiya et Al Sadd. Lors de cette rencontre qui s'est terminée sur le score de 3-3, l'ancien joueur de l'USM El Harrach a ouvert et clos le score. À la 19e minute, parfaitement servi au point de penalty, il trompe le gardien de l'équipe du Qatar Lecompte, d'un plat du pied droit. Après une égalisation du Marocain El Arabi et un troisième but du Tunisien Msakni pour le club de Lekhwiya, entraîné par Djamel Belmadi, Al Sadd va revenir par un penalty, avant que Bounedjah n'égalise à la 83e minute en plongeant au second poteau sur un centre tendu. Avec 5 buts en 4 journées, il est en tête du classement des buteurs.