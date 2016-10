ANDERLECHT Hanni revient à la compétition

L'international algérien, Sofiane Hanni, remis de sa blessure à un adducteur, a renoué avec la compétition en participant à la victoire in extremis de son équipe Anderlecht face à Lokeren (1-0), avant-hier soir dans le cadre de la 10e journée du championnat de 1ère division belge. Aligné dans le onze de départ Hanni (26 ans) a joué l'intégralité de la partie qui a vu les siens s'imposer dans les derniers instants du jeu. Une victoire importante puisqu'un peu plus tôt dans la journée, le leader Zulte Waregem a été corrigé par la Gantoise (3-0). Le succès des Mauves leur permet de prendre la première place au classement avec désormais 1 point d'avance sur le dauphin. Le milieu offensif algérien avait été libéré du stage de la sélection algérienne ayant précédé la réception du Cameroun (1-1), le 9 octobre en cours dans les éliminatoires du Mondial 2018, à cause de sa blessure contractée face à l'AS Saint-Etienne en Europa League. Prochaine rencontre à suivre pour les coéquipiers de Hanni: un déplacement en Allemagne pour affronter Mainz 05 en compétition européenne ce jeudi.