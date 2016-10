CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE NATATION Deux nouvelles médailles d'argent pour l'Algérie

L'Algérie a remporté deux nouvelles médailles d'argent aux 12es championnats d'Afrique de natation qui se déroulent à Bloemfontein (Afrique du Sud), avant-hier soir en clôture de la première journée. Amel Melih, déjà championne d'Afrique en titre du 100m nage libre plus tôt dans la journée d'avant-hier, a pris l'argent du 50m dos en 31.08, derrière la Seychelloise Alexus Laird (30.68) et devant l'Egyptienne Ingy Abouzaid (31.72). L'autre médaille d'argent algérienne a été remportée par le relais féminin 4x200m nage libre composé de Sarah Hadj Abderrahmane, Rania Hamida Nefsi, Amel Melih et Souad Nefissa Cherouati qui a réalisé un chrono de 8:56.87. Le vermeil de la spécialité est revenu à l'Afrique du Sud (8:39.00), alors que le bronze a été remporté par l'équipe égyptienne en 9:06.63. Au total, l'Algérie compte 4 médailles (1 or et 3 argent), au terme de la première journée de ces 12es championnats d'Afrique de natation.