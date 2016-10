CLUB AFRICAIN Chenihi inscrit son 4e but

L'attaquant algérien, Brahim Chenihi, a contribué grandement à la victoire de son équipe le Club Africain de Tunis sur le terrain de Metleoui (2-0), avant-hier dans le cadre de la 3e journée du championnat de 1ère division tunisienne. Chenihi, qui en est à sa deuxième saison avec la formation de la capitale tunisienne, a scellé le sort du match en signant la seconde réalisation des siens à la 85e minute. Il s'agit de son quatrième but depuis le début du championnat, ce qui lui permet de s'adjuger la première place au classement des buteurs. Transféré au Club Africain en juillet 2015 en provenance du MC El Eulma après la relégation de ce dernier en Ligue 2 algérienne, Chenihi a longtemps galéré lors de son premier exercice en Tunisie à cause de blessures à répétition. Le joueur de 26 ans n'est plus convoqué en sélection algérienne depuis juin 2015.