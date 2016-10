JOURNÉE MONDIALE DE JUDO Plusieurs activités au menu le 28 octobre

Plusieurs activités sportives sont inscrites au menu de la journée mondiale de judo, le 28 octobre, à travers toute l'Algérie, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). «A l'occasion de la journée mondiale de judo, la Fédération algérienne de judo invite les Ligues de wilayas et les clubs, sur l'ensemble du territoire national, à organiser un événement, le 28 octobre 2016», écrit la FAJ dans un communiqué. Le 28 octobre est le jour de naissance du Maître Jigoro Kano, le fondateur du judo en 1882. La Fédération internationale de judo (FIJ) a donc choisi cette date pour en faire une journée mondiale, célébrant chaque année les valeurs éducatives que véhicule le judo. La FAJ a demandé aux Ligues de wilayas ainsi qu'aux clubs de lui faire parvenir des photos et des vidéos, relatant les différentes activités qu'ils organiseront le 28 octobre. Elle se chargera par la suite de les transmettre à la FIJ. «Ces photos et vidéos seront peut-être choisies pour être diffusées sur le site officiel de la Fédération internationale de judo», selon la FAJ.