LE CALENDRIER DE L'EN ARRÊTÉ PAR LA FAF Pas de matchs amicaux pour les Verts

La sélection nationale ne jouera pas de matchs amicaux avant et après la CAN 2017, d'après le président de la FAF, Mohamed Raouraoua.

«Après le match du Nigeria, on n'aura aucun autre match jusqu'à la CAN 2017. Après cette CAN, on aura deux matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019, lors des dates FIFA de mars et de juin. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2019 sera effectué le 10 janvier prochain à Libreville. On reprendra les éliminatoires du Mondial en septembre où on jouera contre la Zambie en aller et retour en l'espace d'une semaine», a déclaré Raouraoua à l'Entv. «On a déjà tout ficelé pour notre déplacement en Zambie. Un avion spécial est prévu pour le déplacement en Afrique du Sud. On sera de retour à Alger le lendemain du match aller. Cela va nous coûter 5 milliards de centimes», a annoncé le patron de la FAF.