LIGUE 1 MOBILIS-9E JOURNÉE USM El Harrach-MO Béjaïa reporté

Le match USM El Harrach-MO Béjaïa comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévu initialement le dernier week-end d'octobre (27-29), a été reporté à une date ultérieure, a indiqué hier la Ligue de football professionnel (LFP). La rencontre est reportée en raison de la participation du MOB à la finale retour de la coupe de la Confédération contre le TP Mazembe (RDC) prévue le 6 novembre prochain à Lubumbashi. La finale aller se déroulera le 29 octobre au stade Mustapha-Tchaker de Blida. La 9e journée du championnat de Ligue 1 s'étalera sur trois jours (27, 28 et 29 octobre) et sera marquée par plusieurs affiches intéressantes, entre autres, NAHD-ESS, JSK-MCO et CAB-USMA.