NIGERIA-ALGÉRIE La pelouse inquiète les Super Eagles

Une équipe d'inspection de la Fédération nigériane de football (NFF) suit de près les travaux de rénovation de la pelouse du stade d'Uyo qui accueillera le match Nigeria-Algérie de la deuxième journée des qualifications du Mondial 2018 après les craintes exprimées par les joueurs de la sélection des Super Eagles, a rapporté hier, la presse locale. Après une première visite effectuée samedi, une seconde est programmée aujourd'hui, alors que l'inspection finale aura lieu le mercredi 2 novembre, selon le journal The Sun. Les joueurs nigérians ne sont pas satisfaits de l'état de la pelouse du stade d'Uyo depuis leur dernière sortie contre la Tanzanie (1-0) en septembre pour le compte de l'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2017. Selon la Fédération, tout sera fait pour rendre la pelouse en excellent état et permettre aux joueurs de s'exprimer pleinement lors du match contre l'Algérie. «Nous prenons très au sérieux la question de la pelouse. Le gouvernement de l'Etat d'Akwa Ibo a tenu plusieurs réunions pour discuter de la logistique, afin d'assurer une organisation parfaite et sans faille du grand match», d'après un communiqué de la NFF. Le Nigeria accueillera l'Algérie le 12 novembre prochain à Uyo en match comptant pour la deuxième journée des qualifications de la Coupe du monde 2018. Lors de la première journée, le Nigeria s'est imposé en déplacement contre la Zambie (2-1) alors que l'Algérie avait été accrochée par le Cameroun (1-1).