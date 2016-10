WEST HAM Feghouli a joué 312 minutes

La situation de Sofiane Feghouli, qui restait sur une saison tumultueuse au FC Valence qu'il avait quitté avec fracas et par la petite porte, ne s'est guère arrangée en Angleterre dans son nouveau club, West Ham United. Pas gâté par le sort avec la blessure contractée au niveau de la cuisse dès l'entame de son aventure en Premier League, Feghouli continue à chauffer le banc de touche à des Hammers où il a encore du mal à s'imposer et à retrouver surtout sa forme habituelle. En raison de sa petite forme et de son manque de compétition, il n'a pas été titularisé par Milovan Rajevac lors du match contre le Cameroun avec les conséquences que l'on connaît. Il n'a joué que 312 minutes avec West Ham, soit l'équivalent d'un peu plus de trois matchs complets. Il a pris part à cinq matchs dont trois comme titulaire et il a marqué un but en Europa League face au NK Domzale. Feghouli a disputé aussi une mi-temps avec la réserve de West Ham. Sa situation actuelle n'arrange guère les affaires de la sélection nationale en prévision du match capital contre le Nigeria dans les éliminatoires du Mondial 2018.