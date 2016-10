FOOTBALL Décès de l'ancien arbitre international Abdelkader Aouissi

L'ancien arbitre international algérien Abdelkader Aouissi est décédé hier à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Ancien cadre des Galeries algériennes, ancien membre de la Commission centrale d'arbitrage de la Fédération algérienne de football (FAF) et ex-commissaire de la Confédération africaine de football (CAF), Aouissi s'est retiré chez lui depuis quelques années, affaibli par des ennuis de santé. L'ancienne légende de l'arbitrage algérien et africain dans les années 1960 et 1970 avait été, aux côtés de ses compatriotes Chekaimi et Khelifi, parmi les chevaliers du sifflet algérien. «Aâmi Abdelkader» a dirigé durant sa carrière plusieurs grands matchs aux niveaux national et africain. Il a entamé sa brillante carrière d'arbitre en dirigeant OM Ruisseau-RC Kouba au stade des Annassers (20-Août-1955). Outre les nombreux matchs de championnat, Aouissi a officié deux finales de coupe d'Algérie, en 1974 entre l'USM El-Harrach et le WA Tlemcen (1- 0) et en 1976 entre le MC Alger et le MO Constantine (2-0). Il avait été désigné également six fois comme arbitre assistant en finale de Dame Coupe. Au niveau africain, il a pris part à trois phases finales de coupe d'Afrique des nations (1972, 1974 et 1976). Il a dirigé la finale de l'édition 1972 au Cameroun. Il a arbitré également plusieurs matchs des compétitions africaines de clubs, notamment les finales Hafia Conakry-Canon Yaoundé et Mehalla d'Egypte contre Cara du Congo. La Fédération algérienne de football avait organisé en mai dernier une cérémonie en l'honneur de l'ensemble des arbitres ayant officié les finales de la coupe d'Algérie depuis l'indépendance. L'ensemble de ces arbitres ainsi que ceux qui ont arbitré la finale-2016 MCA-NAHD (1-0) avaient rendu visite à l'un des doyens de l'arbitrage algérien, Aouissi qui avait officié lors des Jeux olympiques de 1972 à Munich. Il sera inhumé aujourd'hui à Sidi Fredj (Alger).