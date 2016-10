TOURNOI INTERNATIONAL D'ALGÉRIE D'ÉQUITATION Mostaganem abritera la 4e édition

Cette compétition est prévue du 26 au 29 octobre 2016

Cette manifestation sportive verra la participation de quelque 150 cavaliers et cavalières de 25 nations.

Le club «Haras Hocine Mansour» de la commune de Kheiredine (Mostaga-nem) abritera du 26 au 29 octobre, le 4ème tournoi international d'Algérie de saut d'obstacles des catégories 1 et 3 étoiles, a-t-on appris avant-hier du président de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Cette manifestation sportive verra la participation de quelque 150 cavaliers et cavalières de 25 nations dont l'Australie, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Arabie saoudite, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, pays organisateur, a souligné Metidji Mohamed Zoubir.

Au programme de cette compétition, ouverte à toutes les catégories et chevaux âgés de six ans et plus, 15 concours dont deux Grands Prix et deux autres compétitions au titre du classement de la Fédération internationale d'équitation (FIE) sur des obstacles de 1,10 m à 1,45 m.

Le président de la FEA a indiqué que le tournoi d'Algérie est devenu un important rendez-vous du calendrier mondial d'équitation, attirant l'élite internationale en saut d'obstacles, à l'exemple du cavalier saoudien couronné lors de la précédente édition de Mostaganem, Abdellah Charbatli qui occupe la 33ème place du classement mondial ainsi que du cavalier italien Emmanuel Godiano figurant parmi les 30 meilleurs cavaliers du monde.

Le même responsable a ajouté que cette compétition permettra aux cavaliers algériens de se qualifier au rendez-vous mondial de 2017 et de se préparer pour les Jeux méditerranéens d'Oran de 2021. Une trentaine de cavaliers et cavalières se qualifieront à la 2ème phase du concours international de saut d'obstacles des catégories 1 et 3 étoiles, prévue du 2 au 5 novembre prochain au club équestre «Haras Hocine Mansour». Ce concours est une phase qualificative au championnat du monde prévu en 2017, précise-t-on de même source.