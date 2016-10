SA SITUATION AU FC PORTO NE S'ARRANGE TOUJOURS PAS Du souci pour Brahimi

Par Saïd MEKKI -

L'attaquant des Verts n'a toujours pas la confiance de son coach Nuno Espirito

Le manque de compétition dont souffre le joueur s'est répercuté sur son avenir en sélection, sachant que cette dernière est appelée à disputer deux importants challenges au cours de l'exercice 2016-2017: les éliminatoires du Mondial 2018 et la CAN 2017.

L'international algérien, Yacine Brahimi, titulaire à part entière lors de ses deux premières saisons au FC Porto, vit une situation complexe avec son club portugais depuis le début de la saison en cours au point où le sélectionneur démissionnaire des Verts, le Serbe Milovan Rajevac l'a pour la première fois mis sur le banc des remplaçants. Ce qui a fait sortir le joueur de son «mutisme» après le nul enregistré au stade Tchaker de Blida contre le Cameroun (1-1) pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. D'ailleurs, l'entraîneur national avait bien rappelé à l'ordre après ses joueurs mécontents en précisant qu'«ils doivent savoir que c'est moi qui décide». Dans les milieux de la sélection nationale, on a évoqué, le matin du match, un mécontentement affiché par certains joueurs, notamment Yacine Brahimi et Sofiane Feghouli, après l'annonce par le coach du onze entrant où ils n'y figuraient pas. Or, dans son propre club, Brahimi est toujours soit mis hors de la liste des 18 comme ce fut le cas contre l'AS Rome (1-1),en barrages aller de la Ligue des champions d'Europe.

D'ailleurs, il s'agissait alors du deuxième match officiel de suite des «Dragons» lors duquel le joueur algérien se retrouvait dans une telle situation. Puisqu'il n'était pas convoqué également pour le déplacement de Rio Ave (3-1), en ouverture du championnat de première division portugaise. La situation de l'international algérien est bien délicate dans la mesure où les prémices d'une saison difficile que le joueur de 26 ans allait vivre sont apparues au cours de la période de préparation, lorsque le nouvel entraîneur de Porto, Nuno Espirito, l'avait rarement aligné en matchs amicaux. Et cette situation qui n'a bien évidemment pas plu au joueur, l'a poussé à chercher à changer d'air alors que durant le mois de juin, il ne cessait de déclarer qu'il se «sentait bien à Porto...». Encore sous contrat avec le club portugais jusqu'en 2019, Brahimi n'entre plus dans les plans de son coach. Mais ce fut trop tard de trouver un nouveau club dans la mesure où son champ de manoeuvres a été réduit, puisque la majorité des clubs avaient alors bouclé ou presque leur recrutement. Lors du dernier jour du mercato, l'international algérien, Yacine Brahimi, s'est déplacé en Angleterre pour s'engager avec Everton après un accord conclu entre son club le FC Porto et la formation de Premier League pour effectuer la transaction.

D'ailleurs, il avait même été autorisé à retarder son arrivée à Alger pour le stage des Verts à la fin du mois d'août dernier afin justement de conclure son éventuel départ vers un autre club, après que Porto l'ait mis sur le marché des transferts. Mais, cet accord est tombé à l'eau et Brahimi a dû donc se résigner à rester à Porto. Elément clé de la sélection algérienne, la situation de Brahimi a vraiment donné des soucis au nouvel entraîneur des Verts, le Serbe Milovan Rajevac.

Le manque de compétition dont pourrait souffrir le joueur s'est finalement répercuté sur son avenir en Equipe nationale, sachant que cette dernière est appelée à disputer deux importants challenges au cours de l'exercice 2016-2017: le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie et la phase finale de la CAN 2017 au Gabon. Sa situation ne s'est toujours pas améliorée, pour autant, bien qu'il ait enregistré avec satisfaction le départ de Rajevac. Ce qui lui permet d'espérer un retour au «Onze» titulaire des Verts avec le nouveau sélectionneur.... Or, pas plus tard que lors du dernier match de son équipe le FC Porto en coupe du Portugal, Brahimi n'a été incorporé contre la modeste formation de Gafhana qu'en milieu de seconde période pour ne disputer que 25 minutes. Son équipe s'étant qualifiée facilement suite à une large victoire (3-0). Son départ du FC Porto est donc repoussé et surtout attendu durant le mercato d'hiver. Et ce serait une «dernière chance» pour le milieu offensif des Verts pour préserver sa place au sein des Verts. Et ça, il le sait très bien puisque la très très courte période de Rajevac est une véritable «leçon» pour lui (et bien d'autres aussi...), lui, le maître à jouer «incontesté de l'ère Halilhodzic»...