DANONE NATIONS CUP 2016 L'école de Chlef termine à la 28e place

L'équipe de l'école sportive de Chlef a pris la 28e place de la finale mondiale de la «Danone Nations Cup 2016» (DNC), qui a sacré l'équipe allemande, dimanche au stade de France à Saint-Denis, devant celle du Japon aux tirs au but 2-1 (0-0 au temps réglementaire). 32 équipes s'étaient qualifiées à la finale mondiale de la «Danone Nations Cup 2016» que la France a abritée du 14 au 16 octobre. Les équipes présentes ont été réparties en huit groupes de quatre chacun. Evoluant dans le groupe D, les jeunes footballeurs de Chlef, représentants de l'Algérie dans la compétition, ont terminé la phase de poules à la 4è et dernière position, après avoir perdu leurs trois matchs devant le Japon (0-4), les Pays-Bas (0-1) et la Pologne (0-2). Dans les matchs de classement de la 17è à la 32è place, l'Algérie a gagné un seul match devant l'Italie (2-0) et en a perdu deux face au Portugal (2-3) et la Chine (0-1). L'équipe de Chlef, qui s'était qualifiée pour la 1ère fois au grand rendez-vous en battant en finale nationale celle de Relizane, a laissé derrière elle au classement la Bulgarie, l'Egypte, l'Italie et la Hongrie. Danone Djurdjura Algérie accompagne depuis la 1ère édition en 2000, les jeunes talents algériens dans la réalisation de leur rêve en participant à la plus grande compétition de football pour les moins de 12 ans. Quelque 100 000 enfants âgés entre 10 et 12 ans issus des différentes écoles de football, ont pris part aux différents tours éliminatoires tenus en Algérie pendant plus de 10 mois. En tant que technicien avéré, Boualem Laroum qui accompagne les jeunes de Danone Cup depuis 2007, a relevé l'importance de cette compétition dans la vie d'un jeune footballeur, appelé peut-être à passer en professionnel durant sa carrière. La Danone Cup avait permis de détecter de jeunes joueurs qui sont aujourd'hui internationaux espoirs, à l'image de Chitta et du gardien Salhi. La Danone Nations Cup est la plus grande compétition internationale de football, semi-officielle, pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U-12) organisée à l'initiative du groupe Danone. Depuis 2000, chaque année, 2,5 millions d'enfants tentent leur chance en participant aux compétitions locales, régionales, puis nationales de la DNC. Dans les 32 pays concernés par la DNC, plus de 34 000 écoles et 11 000 clubs sportifs sont impliqués dans les différentes phases du tournoi.