IDRISS SAÂDI, MEILLEUR BUTEUR DE PRO LEAGUE "On pourrait former un bon duo avec Belfodil"

Dhnet.be: Vu votre peu de temps de jeu lors des 18 derniers mois, êtes-vous surpris de votre niveau actuel?

Saâdi: Pourquoi être surpris? Moi, je ne suis pas étonné. On espère toujours faire un bon début de campagne. Mais c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il y a des fois on fait tout pour réussir et cela ne fonctionne pas. Mais quand la réussite est présente après une grosse dose de travail, cela fait plaisir.



Courtrai n'est pas un club inconnu puisqu'il avait essayé de vous transférer en même temps que Cardiff?

C'est vrai, mais, au final, j'ai choisi Cardiff et la Championship. Le championnat anglais a toujours été un de mes rêves. Et je referais le même choix s'il devait se représenter.



Avez-vous des regrets de ne pas avoir percé à Saint-Étienne, votre club formateur?

Je n'entrais pas dans les plans du coach. Cela aurait été bien de percer chez les Verts. J'aurais été au bout du challenge. Ici, c'est comme si j'avais dû prendre une autre route à 100 mètres de l'arrivée.



Vous avez croisé le week-end dernier une vieille connaissance, Ishak Belfodil,?

On se connaît très bien puisqu'on a été ensemble en sélection française et on a souvent joué l'un contre l'autre pendant notre formation. Il était à Lyon et moi à Saint-Étienne. On ne possède pas les mêmes caractéristiques. Lui est plus grand. Moi j'aime évoluer en profondeur et lui recevoir les ballons dans les pieds. On pourrait être complémentaire. Lui comme neuf et demi et moi jouant dans la profondeur. J'ai toujours joué en 4-2-3-1 chez les pros. Pour évoluer en 4-4-2, il faudrait un attaquant qui recule. Une chose que Belfodil fait naturellement.



Avez-vous eu des contacts avec la sélection algérienne?

Aucun depuis deux ans et une simple discussion. Mais mon choix est fait et j'ai choisi l'Algérie.



En fin de saison, vous retournerez à Cardiff?

C'est ce qui est prévu. Mais c'est encore loin...

In dhnet.be