LIGUE 1 MOBILIS 113 buts inscrits en 55 matchs

L'offensive était plus ou moins au rendez-vous lors des sept premières journées du championnat de Ligue 1. En effet, 113 buts ont été inscrits en 55 matchs, soit une moyenne de deux buts par match. La cinquième journée a été tronquée du match entre l'O Médéa et le MO Béjaïa, reportée à une date ultérieure, en raison de la participation des Mobistes à la coupe de la CAF. La deuxième journée a été la plus prolifique avec 21 buts. Il est à noter que 11 buts ont été marqués sur des coups de pied de réparation.