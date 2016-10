LIGUES 1 ET 2 MOBILIS Un match à huis clos pour la JSK et l'USB

La JS Kabylie et l'US Biskra ont écopé chacun d'un match à huis clos, a indiqué la Ligue de football professionnel sur son site Internet officiel. La JSK et l'USB ont été sanctionnés en raison de «jet de projectiles», a précisé la même source, ajoutant que les deux clubs devront s'acquitter d'une amende de 200.000 DA. La même amende a été décidée à l'encontre du WA Boufarik, en plus d'une «mise en garde».