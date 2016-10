SCHALKE 04 Bentaleb entre dans l'histoire de la Bundesliga

L'international algérien de Schalke 04, Nabil Bentaleb, est entré dans l'histoire en marquant le premier but validé par la technologie sur la ligne contre Augsbourg (1-1) samedi dernier lors de la rencontre de la septième journée du championnat d'Allemagne de première division. Son tir puissant a heurté la barre puis a rebondi derrière la ligne de but avant de ressortir. La vidéo a permis de valider le but. A la faveur de ce nul en déplacement, Schalke 04 est remonté à la 15e place avec quatre points. Bentaleb a été prêté par Tottenham au club allemand de Schalke 04 pour une année avec option d'achat. L'international algérien a affiché clairement sa joie, après avoir inscrit son premier but dans le championnat allemand, sous les couleurs de Schalke 04.«Je suis content de marquer mon premier but en Bundesliga», a posté Bentaleb sur son compte Twitter, tout en remerciant les supporters de Schalke pour leur soutien. Le milieu de terrain de l'EN a ouvert la marque pour son club contre Augsbourg, d'une superbe frappe du pied gauche à l'approche de la surface de réparation, mais l'équipe adverse a vite remis les pendules à l'heure, privant ainsi Schalke 04 de son premier succès en déplacement en championnat.