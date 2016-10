STADE DU 5-JUILLET La pelouse sera réhabilitée fin octobre

Le stade olympique d'Alger, le 5-Juillet, fermé six semaines pour la réfection de sa pelouse, qui avait considérablement souffert pendant l'été «sera prêt à rouvrir ses portes à la fin du mois en cours» a assuré Farid Boussaâd, le directeur de l'entreprise chargée du projet. «Pratiquement l'ensemble de la surface du terrain a été recouvert avec une nouvelle pelouse. L'herbe pousse bien et on s'en réjouit, car pour le moment, tout se passe comme nous l'avions espéré» a indiqué le responsable de l'entreprise Végétal Design. Des résultats encourageants donc, qui devraient rendre le grand stade olympique opérationnel dès la fin du mois d'octobre. Le 5-Juillet pourrait ainsi rouvrir ses portes à l'occasion du derby algérois USM Alger-USM El Harrach, prévu le 4 novembre prochain pour le compte de la 10e journée.